Open day vaccinale a Civitavecchia

Civitavecchia – “Insieme al consigliere delegato alla Sanità, Massimo Boschini, mi sono recato all’Open day vaccinale organizzato dalla nostra Asl a Civitavecchia. Qui ho incontrato la direttrice Cristina Matranga, con cui mi sono complimentato per l’organizzazione, ed alcuni operatori. Un’occasione per oltre 800 persone, che si sono prenotate, per farsi somministrare le dosi di vaccino e per toccare con mano la professionalità e preparazione della sanità pubblica. Un grazie anche a chi, dalla Polizia locale alla Protezione civile, sta dando una mano per gestire l’evento”. Questo quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.