Panziera campionessa d’Europa nei 200 dorso: si conferma Regina

Budapest – Non scende dal trono Margherita. Resta in cima al podio europeo, conquistando il secondo oro di carriera agli Europei. È sempre quella la distanza della vittoria: i 200 dorso. Veloci, sicuri e in progressione.

Nelle prime battute della finale è prima, ma sente la vicinanza delle avversarie. La Wild la incalza e lei, padrona della gara, cerca di staccarsi. Lo fa poi negli ultimi 50 metri, quando prende il largo e si invola verso la piastra finale toccandola in 2:06.08 (record dei campionati rinnovato). Vince il titolo la Panziera a Budapest e si commuove di fronte al videowall che la Len organizza per i vincitori: c’è il suo cagnolino che la incoraggia ad andare verso la vittoria. Lo fa l’azzurra in gara e felicissima descrive le sue emozioni: “Sono contenta del tempo, vuol dire che sto bene”. Dice ai microfoni di Raisport.

Dura questa settimana di competizione che si chiude per lei. Fa tris di medaglie dopo gli argenti nella staffetta della 4×200 stile mista e i 100 dorso. In attesa della 4×100 stile in chiusura di giornata.

(foto@DeepBlueMedia)

