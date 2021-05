Quadarella fa tris agli Europei come a Glasgow: 400, 800 e 1500 stile d’oro

Budapest – Non è la sua gara preferita, o meglio era quella preparata meno. Solo che lei è la regina del mezzofondo. Simona Quadarella conclude un altro europeo da urlo con l’oro nei 400 stile libero in 4’04”66, dopo aver sbaragliato la concorrenza negli 800 e nei 1500; Budapest abbraccia in tutto e per tutto per tutto Glasgow, dove la 22enne romana divenne sua maestà vincendo tutte e tre le distanze del mezzofondo: un tris del tris da urlo.

Avversarie annichilite e distanti. Alle sue spalle infatti ci sono la russa Anna Egorova – bronzo a Glasgow negli 800 – argento in 4’06”05 e l’ungherese Boglarka Kapas – oro continentale a Londra 2016 – terza in 4’06”90. Simona scoppia in lacrime e scarica tutta l’adrenalina e la fatica accumulate in questa settimana magiara: “Piango perchè non me l’aspettavo. Poi ho visto il video di mia sorella a fine gara, grazie a lei ho iniziato a nuotare e sono diventata quello che sono – racconta la campionessa di Roma, tesserata per CC Aniene e allenata da Christian Minotti – Rispetto a Glasgow avevo più paura, mi sentivo meno sicura. Questo non era un europeo preparato, l’obiettivo sono le Olimpiadi. Ho ritrovato la cattiveria: come si è visto nell’ultimo cinquanta”. (federnuoto.it)

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport