Incidente sulla funivia che collega Stresa-Mottarone nei pressi del Lago Maggiore. Una cabina con diverse persone a bordo è precipitata al suolo.

Dalle prime informazioni si pensava che fossero nove le vittime, ma gli ultimi aggiornamenti aggravano il bilancio che sembrerebbe essere di dodici i morti e tre i feriti, secondo quanto apprende l’Adnkronos.

Dei feriti due sono bambini portati in elicottero in ospedale in codice rosso. Un bimbo di cinque anni sarebbe il primo arrivato in elicottero all’Ospedale infantile regina Margherita di Torino: da un primo esame il piccolo è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori.

Intanto sarebbe arrivato anche la seconda piccola vittima coinvolta nell’incidente della funivia del Mottarone, purtroppo in condizioni critiche; il bimbo di cui

non si conosce l’età è ora sottoposto a Tac.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi la fune dell’impianto ha ceduto quasi in vetta, a 300 metri dall’ultimo pilone, in uno dei punti in cui è maggiore la distanza da terra. A quanto apprende l’Adnkronos la cabina della funivia sul Mottarone sarebbe caduta in mezzo a un bosco dove in

questo momento sono impegnate le squadre di soccorso.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono presenti 2 eliambulanze e squadre a terra.

(fonte e foto: AdnKronos)