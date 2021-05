Coppa del Mondo canoa e canottaggio: le Fiamme Gialle a medaglia

Week end di gare per gli atleti delle Fiamme Gialle tra canoa e canottaggio, impegnati in Russia e in Svizzera per la Coppa del Mondo.

Andrea Schera, giovane talento della squadra di canoa gialloverde, è stato capace di andare a vincere una medaglia di bronzo nel K1 metri 500 a Banaul in Russia, dove si è disputata la seconda prova di Coppa del Mondo Sprint.

I canottieri delle Fiamme Gialle, invece, hanno conquistato due medaglie d’argento e una medaglia di bronzo nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio, disputata questo week end a Lucerna in Svizzera, in attesa di dare spettacolo sulle acque di casa nella terza prova di Coppa del Mondo di Sabaudia.

La prima medaglia d’argento della giornata è arrivata dal “due senza” senior di Giuseppe Vicino e Matteo Lodo. La gara ha visto i due fuoriclasse gialloverdi partire bene e rimanere per tutto il percorso nel gruppo a inseguire la Serbia, schizzata in testa dall’inizio. Ma è sul finale di gara che Peppe e Matteo hanno messo in scena il loro repertorio migliore. Il rush finale è un mix tra potenza e agilità che gli ha permesso di conquistare la seconda posizione e rientrare minacciosamente sulla Serbia che va comunque a vincere. Terzo posto per la Romania.

Medaglia d’argento anche per il quattro di coppia senior dei gialloverdi Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier. Il quartetto azzurro è salito sul podio, piegato solo dall’imbarcazione dell’Olanda che si prende la rivincita dopo gli Europei di Varese. L’Italia ha provato per tutta la gara a contenere l’offensiva olandese che però, in quest’occasione, ha dimostrato di essere più in forma. Il duello tra le due potenze remiere continua e lo scontro finale si avrà tra poco più di due mesi ai Giochi Olimpici di Tokyo. Per questa volta, vince l’Olanda, seconda l’Italia e terza la Gran Bretagna.

Splendida medaglia di bronzo per Alessandra Montesano a bordo del quattro di coppia senior femminile con Valentina Iseppi (CC Aniene), Veronica Lisi (SC Padova) e Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova). Il quartetto azzurro ha condotto una gara perfetta in attesa del momento giusto per sferrare l’attacco decisivo. Negli ultimi 500 metri hanno incrementato la velocità andando a recuperare lo svantaggio accumulato, portandosi in terza posizione. Sul traguardo la vittoria è andata alla Cina, argento alla Germania e il bronzo all’Italia.

Mentre i Big del remo e della pagaia si davano battaglia sui campi internazionali, la Sezione Giovanile di canoa è stata impegnata a Castel Gandolfo in provincia di Roma, per la prima prova Interregionale Centro-Sud CanoaGiovani. I baby canoisti under 14, in due giorni di gare prima sui 2000 metri e successivamente sui 200 metri, hanno ottenuto 25 medaglie, 12 d’oro, 6 d’argento e 7 di bronzo.

(foto@A.Carbonara/Canottaggio.org)

