Da Baccini una mozione per chiedere conto dell’ordinanza e dei lavori a Passoscuro

Fiumicino – Questa mattina il consigliere capogruppo dell’opposizione di centrodestra e civiche ha depositato una mozione per chiedere spiegazioni sulla questione dell’ordinanza sulla nuova viabilità di Passoscuro.

“A seguito dell’incontro con i cittadini di sabato mattina e dopo le vibrate proteste odierne, ho deposita un documento per impegnare il Sindaco e l’amministrazione a riferire sulle motivazioni che hanno spinto all’emanazione di questa ordinanza mai condivisa in commissione lavori pubblici, né in Consiglio e che non trova d’accordo i residenti perché creerebbe gravi disagi alla mobilità”.

Con queste parole Baccini commenta il documento presentato al protocollo in cui si legge: “Il Sindaco con l’ordinanza dirigenziale n.47 del 19.05.2021 ha modificato la disciplina del traffico in località Passoscuro per permettere la realizzazione di una nuova ciclabile.

I residenti e i comitati cittadini delle strade interessate dai lavori e dal cambio viabilità non sono stati interpellati e che attraverso una intensa attività di comunicazione e protesta hanno fatto sentire il loro dissenso contro un cambio di viabilità che produrrebbe ripercussioni negative sulla qualità della vita dei residenti più che un miglioramento come descritto nella delibera.

L’idea di realizzare piste ciclabili è sicuramente lodevole se non fosse che la loro creazione andasse a discapito della sicurezza e dei cittadini stessi, visto anche i numerosi passi carrabili e gli ingressi delle abitazioni private che esisterebbero immediatamente a ridosso delle stesse. Allo stato si creerebbe un notevole disagio ai cittadini e ai residenti che vedrebbero azzerati i posti auto senzaun’alternativa paventata, a meno di soluzioni non note o non comunicate. Tra i parcheggi sottratti, naturalmente, ne esistono di dedicati a persone con disabilità che, ad oggi, non hanno ricevuto nota”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino