E’ realtà la nuova strada per le dune di Passoscuro

Fiumicino – “Un altro obiettivo raggiunto dall’Associazione Amici del Litorale Onlus”. A dirlo è il Presidente Fulvio Calciolari comunicando che sono terminati i lavori di rispristino di via Stintino, la strada che porta alle meravigliose dune di Passoscuro. “Le opere, volte ad eliminare i crateri stradali, hanno interessato gran parte della carreggiata con l’impiego di materiali naturali ed in sintonia con l’ambiente circostante.

Il progetto- continua Calciolari – è stato realizzato a cura dell’Associazione e finanziato con il contributo del 5 per 1000, pertanto ringraziamo tutte le persone che ci hanno sostenuto e che vorranno sostenerci ancora.

Ringraziamo ancora il Sindaco ed il Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca che hanno reso possibile l’esecuzione con il rilascio delle autorizzazioni e Massimiliano Catini che ha messo a disposizione i mezzi d’opera necessari per portare a compimento i lavori – conclude il Presidente”.

