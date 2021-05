Feola: “Via di Granaretto deve essere messa in sicurezza”

Fiumicino – “Mi trovo anche oggi costretto a dover denunciare l’ennesima grave mancanza riguardante la sicurezza stradale del nostro territorio” è quanto ha fatto sapere in una nota Roberto Feola presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia – Patria e Libertà a Fiumicino.

“Difatti, nonostante sia una situazione già segnalata e affrontata negli anni, lo stato di insicurezza e di abbandono ha ormai esasperato i concittadini, che grazie ad una segnalazione avvenuta attraverso un video dove si nota la pericolosità alla quale sono sottoposti quotidianamente, possiamo mostrarvi cosa avviene nel tratto stradale che collega il comprensorio al plesso scolastico poco distante.

Nel video si può notare come i bambini si rechino a scuola costretti, soprattutto a causa della mancanza del marciapiede e in una strada del tutto dissestata, a camminare con le macchine a pochi centimetri di distanza, in una situazione di totale precarietà.

Mi chiedo – ha concluso Feola – se l’amministrazione comunale, così celere quando si tratta di verniciare strisce arcobaleno, si adopererà nell’immediato per risolvere questa situazione o si debba aspettare qualche malaugurato incidente.”

