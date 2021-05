Fiumicino, secondo appuntamento con “I bambini e i ragazzi ai tempi della pandemia”

Fiumicino – Si terrà martedì 25 maggio alle ore 17 la diretta video del secondo appuntamento sul tema dei giovani in pandemia. L’evento, intitolato “I bambini e i ragazzi ai tempi della pandemia: dalle parole non dette alla rete che sostiene” è organizzato e moderato dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Fiumicino, prof.ssa Antonella Maucioni.

Interverranno il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, la sociologa Chiara Saraceno, la pedagogista Vanessa Niri, Patrizia Carrozzo e Alessandra Saida Attuochi (referenti del Network Psicologi di Fiumicino) e lo psicologo e psicoterapeuta Michele Damicis. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino a partire dalle 17.

