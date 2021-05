Fondi Vera chiede al Comune: “Che fine hanno fatto i soldi delle multe?”

Fondi – Il movimento di partecipazione politica Fondi Vera ha chiesto, tramite il suo consigliere comunale Francesco Ciccone, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale: “Qual è la destinazione dei proventi derivati dalla riscossione delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada”.

Una interpellanza nella quale si chiede: “Trasparenza sul reimpiego di queste somme”.

Il gruppo specifica che “nel Bilancio di previsione, alla voce ‘Contravvenzioni al Code della strada’ è stata segnata una entrata pari e un milione e 600mila euro.

Bisogna tenere conto che una parte delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie abbia una destinazione vincolata. Ossia il 50 per cento spetta ad ammodernamento, potenziamento, manutenzione della segnaletica, ma anche al potenziamento delle attività di controllo e al miglioramento della sicurezza stradale.

Chiediamo maggiore trasparenza all’amministrazione per verificare se realmente i fondi vincolati vengono impiegati per gli usi previsti dalla legge. Perché a oggi non si hanno notizie sufficienti circa il reimpiego di quelle somme”.

Per mezzo dell’interpellanza Fondi Vera chiede: “Se i proventi indicati sono al netto dei costi dei contenziosi, se il 50 per cento sia stato effettivamente utilizzato per manutenzione e sicurezza stradale. Se i proventi del 2021 vanno a coprire gli scoperti degli anni precedenti e anche se è intenzione di questa amministrazione utilizzare parte dei proventi all’educazione stradale nei plessi scolatici”.

Nel formulare tutta una serie di richieste volte a conoscere la destinazione delle somme derivate dalle multe il movimento sottolinea: “Fondi necessita di una programmazione su tutto il territorio comunale che nasca da scelte condivise e effettuate in maniera più trasparente possibile”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi