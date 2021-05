Il sottosegretario del ministero dell’Istruzione in visita alle scuole di Ladispoli

Ladispoli – Il sottosegretario del ministero dell’Istruzione, Rossano Sasso, sarà domani a Ladispoli dove avrà modo di visitare due scuole della città: gli Istituti Comprensivi “Corrado Melone” (scuola dell’infanzia e primaria) e “Ilaria Alpi” (scuola primaria e secondaria). “Dopo la forzata pausa – spiega Sasso – sono particolarmente felice di poter onorare l’invito del sindaco Alessandro Grando e dell’assessore Fiovo Bitti, che tra l’altro si sono fatti promotori di diverse interessanti iniziative contro la piaga del bullismo e in favore dell’inclusione. Sia da sindacalista che da politico ho sempre ritenuto fondamentali il confronto e il dialogo con i territori. Ora, da rappresentante delle istituzioni, sento in modo ancora più pressante il dovere di comprendere nel profondo le dinamiche delle realtà locali, di ascoltare e recepire le istanze che provengono dalle amministrazioni e dalle comunità scolastiche. Gli scenari del Paese sono in netto miglioramento grazie all’accelerazione prodotta dal Governo di unità nazionale sulle vaccinazioni e sulle riaperture. Ma, dopo un anno e mezzo complicatissimo, il tessuto sociale, economico ed educativo del Paese necessita di grande attenzione e di risposte efficaci”. Di seguito il programma della visita:

Ore 10: Incontro con Sindaco e Autorità presso il Palazzo Comunale;

Ore 10.30: Punto stampa presso il Palazzo Comunale;

Ore 10.40: Visita all’Istituto Comprensivo “Corrado Melone”;

Ore 11.30: Visita all’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”.

