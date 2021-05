Latina, prova a vendere online una bici rubata: scoperto e denunciato grazie a Youpol

Latina – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato per ricettazione un pregiudicato locale. Lo scorsa settimana sull’applicazione della Polizia di Stato “Youpol” è arrivato un messaggio di un cittadino, il quale segnalava un annuncio di vendita online sospetto visto che era proposta una bicicletta praticamente uguale a quella che era stata rubata, il giorno prima, ad una sua amica.

Immediatamente la segnalazione è stata trasmessa dalla Sala Operativa della Questura di Latina ai poliziotti della Squadra Volante che sono riusciti ad identificare il ricettatore ed a rinvenire presso l’abitazione del pregiudicato la bicicletta della giovane, a cui è stata restituita.

Tutto ciò è stato possibile grazie a Youpol l’applicazione social della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile, per il cittadino, collaborare attivamente attraverso segnalazioni che pervengono direttamente alla Sala Operativa della Questura.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

