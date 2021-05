Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Archiviata la domenica in gran parte soleggiata, una nuova depressione in approfondimento ad ovest delle Isole Britanniche piloterà una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia dalle prime ore di lunedì estendendosi a parte delle regioni centrali. Sarà causa di un peggioramento con precipitazioni che diverranno anche intense su Liguria, alta Toscana e Val Padana centro-orientale, mentre sulle regioni meridionali si assisterà a condizioni praticamente opposte. L’insistenza dell’anticiclone africano riuscirà a proteggere il Meridione, dove soffieranno calde correnti di Scirocco innescate da una depressione secondaria ad ovest della Corsica, responsabili di un ulteriore rialzo termico e temperature massime anche di 32/34°Csu alcune zone, localmente superiori. Ecco i dettagli:

METEO LUNEDÌ 24 MAGGIO. Sin dal mattino cieli chiusi e piogge diffuse al Nord e sulla Toscana centro-settentrionale, salvo qualche timida apertura in Romagna. Nel pomeriggio piogge diffuse ed abbondanti su Levante Ligure, Emilia, Lombardia, Triveneto e alta Toscana che persisteranno fino a sera, anche con qualche temporale, mentre da ovest si andrà verso una loro attenuazione accompagnata da qualche schiarita a partire da Piemonte e Ponente Ligure. Qualche pioggia in arrivo anche sul nord della Sardegna e localmente Umbria e alte Marche. Sul resto delle regioni centrali e al Sud prevarrà invece il bel tempo, pur con passaggio di stratificazioni alte su Lazio e Abruzzo. Le temperature caleranno al Nord, in Toscana e Sardegna, mentre aumenteranno altrove e sensibilmente al Sud, tanto che sono attesi picchi di 32/34°C sulle zone interne della Puglia e della Sicilia, specie sudorientale. Venti di Scirocco moderati o tesi, di Maestrale sul Mar di Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Transitano umide correnti in quota responsabili di piogge e acquazzoni sparsi sulla Toscana, in particolare diffusi sul comparto settentrionale appenninico e pre-appenninico (picchi di 35-65 mm), locali precipitazioni entro mattino in Umbria e di nuovo in serata; in serata attese precipitazioni in prevalenza deboli anche sul comparto settentrionale del Lazio, puntualmente su quello centrale. A livello termico noteremo un netto aumento della massime proprio tra Umbria e Lazio ove si raggiungeranno picchi di 27/30°C. Venti moderati o localmente forti di Scirocco con rinforzi sulle coste specie nel pomeriggio. Mare sino a mosso.

Commento del previsore Lazio

Domenica nel complesso variabile, con nuvolosità sparsa e talvolta estesa in particolare tra Lazio, Umbria e bassa Toscana nella seconda metà di giornata, dove non si esclude la possibilità di locali e rade pioviggini. Lunedì disturbato da umide correnti, che interesseranno specialmente la Toscana, con piogge diffuse e anche forti su settori settentrionali. Precipitazioni locali attese anche su Umbria e viterbese al mattino e poi nuovamente serata, con possibile coinvolgimento anche del Lazio centrale Tendenza ad un miglioramento da martedì. Venti generalmente moderati in prevalenza meridionali, con rinforzi lungo le coste e crinali. Contesto climatico più caldo, specie lunedì tra Umbria e Lazio, dove raggiungeremo temperature massime prossime ai 26-30°C.

Fonte: 3B Meteo