Fiumicino – “Un vibrante sit-in di protesta durato 5 ore. Questo è quello che hanno messo in piedi numerosi cittadini di Passoscuro per manifestare contro la nuova ordinanza per una viabilità che il Comune di Fiumicino ha deciso di realizzare, senza alcuna discussione in Commissione Lavori Pubblici. La manifestazione, è iniziata alle 7:30 in via Sardana e si è dilungata fino all’ora di pranzo”. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“A far scaldare gli animi dei residenti – spiega il Capogruppo – è stata, soprattutto, l’ordinanza dirigenziale piombata su di loro dal giorno alla notte, che impone il divieto di parcheggio per permettere la viabilità necessaria alla realizzazione di una pista ciclabile sul lungomare di Passoscuro: una decisione, questa, che mette a rischio la viabilità di una località che fa da sempre i conti con la mancanza di parcheggi.

Come consigliere comunale, a seguito dell’incontro di sabato con il consigliere Mario Baccini, dopo che i residenti avevano dimostrato la volontà di protestare, ho partecipato personalmente alla protesta insieme ai rappresentanti territoriali Catini e Sbraccia, ed al collega Costa, mossi dal fatto che nemmeno noi siamo stati messi al corrente dei fatti che hanno portato a queste scellerate decisioni.

Nel corso della manifestazione cittadina nessun rappresentante politico è venuto a fornirci qualche spiegazione, al punto tale che abbiamo spostato la protesta, dove si stava svolgendo un incontro, all’interno di uno stabilimento, tra uffici comunali, la Pro Loco, i balneari, l’assessore Caroccia e la consigliera Magionesi: peccato che, solo dopo 3 ore sono stato invitato anche io a partecipare alla riunione, dove ho manifestato tutte le criticità espresse dai residenti”.

“Tra le varie alternative, – prosegue Severini – è stata proposta quella di rivalutare l’urgenza di una pista ciclabile a Passoscuro, dove c’è un ponticello ciclopedonale ancora chiuso, un piano parcheggi ancora non fatto: tutte problematiche condivise anche dalla Proloco e dai balneari, che porterebbero ad una paralisi della viabilità, a cui la località non è preparata.

L’impegno preso al termine dell’incontro è stato quello di concordare un tavolo che veda coinvolta maggioranza ed opposizione, quindi, la politica tutta, la Pro Loco ed una rappresentanza di cittadini per illustrare quelle che sono le problematiche più urgenti del territorio. Il tutto è stato, poi, rimandato nelle mani del Sindaco per una valutazione finale”.

“Ora non ci resta che aspettare fiduciosi, consapevoli dell’apertura politica sia della Magionesi, sia degli uffici, che dell’assessore Caroccia – conclude il Capogruppo -. Non è da sottovalutare, però, che siamo arrivati a queste conclusioni dopo 5 ore, proprio perché la cittadinanza resta inamovibile: qualora l’Amministrazione non dovesse formalizzare e portare avanti l’impegno preso, i cittadini sono disposti a portare avanti, ogni giorno, questo sit-in di protesta, ed io con loro!”

