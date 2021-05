Vezzali alla festa dell’Inter a San Siro: “La presenza dei tifosi è una ripartenza”

Milano – Era presente anche lei ieri a San Siro in occasione della partita dell’Inter e della consegna del trofeo dello scudetto appena vinto. Valentina Vezzali è in piena attività per il mondo dello sport. E la questione ‘spettatori in presenza’ le sta particolarmente a cuore.

Il Sottosegretario allo sport è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine della cerimonia di premiazione della squadra nerazzurra: “E’ la vittoria dello sport”. La Vezzali fa riferimento ai tifosi che hanno potuto godere direttamente della festa dell’Inter direttamente nel loro stadio di appartenenza. Seppure in posti limitati. “Un punto di partenza con la presenza del pubblico sugli spalti – ha proseguito – anche mille persone possono rappresentare una ripartenza. Speriamo di riavere presto tutti i tifosi sugli spalti”.

Amplia il discorso poi il Sottosegretario anche al resto delle riaperture che in questi giorni stanno avvenendo nel mondo dello sport: “Le palestre riaprono con anticipo, speriamo possano farlo anche le piscine al coperto e presto. Mi auguro che tutti possano ricominciare”. Per quanto riguarda i prossimi Europei di calcio sottolinea: “Ho fatto di tutto perché si potesse riaprire per la competizione continentale di calcio. Spero che Mancini possa regalarci grandi soddisfazioni con la Nazionale”.

