A Maccarese un parco intitolato alla sindacalista Manuela Mezzelani

Fiumicino – È stata intitolata alla sindacalista Manuela Mezzelani l’area verde che si trova di fronte l’istituto Agrario di Maccarese. All’evento erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e i familiari della sindacalista.

“La memoria di Manuela Mezzelani – ha detto il sindaco Montino – è ancora viva e sentita, per le battaglie che da sindacalista ha condotto in quest’area di Maccarese che oggi è dedicata a lei. Manuela fu tra le protagoniste di una battaglia durissima che abbiamo condotto a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80 per salvaguardare il territorio ed evitare che subisse quell’urbanizzazione senza soluzione di continuità che, invece, è avvenuta altrove. Era complicato vincere quella battaglia: stiamo parlando dell’Iri, quindi dello Stato, che aveva deciso di svendere l’azienda pur di non gestirla più. L’anima vera di questa battaglia fu coordinata da Manuela e ci portò a due vittorie in tribunale per dichiarare illegittimo il contratto stipulato con un imprenditore toscano”.

“Questo territorio – ha aggiunto – deve molto a Manuela Mezzelani. Per questo abbiamo accolto con favore la richiesta di dedicarle un’area verde proprio dove quella battaglia si svolse. Saranno le ragazze e i ragazzi dell’Agrario a prendersi cura di questo posto, curando quindi anche la memoria di Manuela Mezzelani e di Maccarese. Se oggi Maccarese è così, ha questo assetto, questo livello di tutela, compresa la Riserva Naturale del litorale Romano, è grazie a quelle battaglie e grazie a Manuela Mezzelani che ci ha guidati per tanti anni in quella pagina di storia dell’Agro romano”.

