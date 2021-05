Certificati anagrafici online e in tabaccheria: ecco in quali città del litorale

Un’opportunità in più per i cittadini del litorale romano per accedere ai servizi anagrafici del proprio Comune. Da oggi infatti, diverse città hanno dato il via alle procedure per ottenere i certificati direttamente da casa propria, senza dover fare la fila agli sportelli del Comune, attraverso un’app o il sito web oppure recandosi alle tabaccherie che hanno aderito. Ecco le città che hanno inaugurato queste nuove modalità per i servizi anagrafici.

Ardea

“Qualche giorno fa, avevo annunciato che ci sarebbe stata una ulteriore novità per quanto riguarda il rilascio dei certificati anagrafici. E’ arrivato il momento di darvi ulteriori dettagli. Da oggi è disponibile per tutti i cittadini SMART ANPR, una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo”. Così in una nota l’Assessore Alessandro Possidoni.

“Potrete scaricare istantaneamente i certificati anagrafici indicati sul sito del comune di Ardea (nascita, residenza, morte, ecc) grazie ad un collegamento con l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Non è ancora possibile richiedere gli storici. Entrando con lo SPID potrete richiedere non solo i vostri certificati, ma anche quelli di altre persone, venendo così incontro alle richieste di numerosi avvocati che dovendo assistere nostri concittadini hanno rapidamente necessità delle loro certificazioni”.

“Grazie a questo nuovo servizio non solo i cittadini potranno essere autonomi nel procurarsi i certificati ma ridurremo ulteriormente il carico di lavoro sui dipendenti dell’Anagrafe che quindi potranno dedicarsi a procedimenti più complessi e critici come i cambi di residenza. Qualora la scheda anagrafica mostrasse informazioni errate o non aggiornate, limitando l’accesso al servizio di certificazione anagrafica, è possibile richiedere supporto inviando una mail a segnalazioni@smartanpr.it”

“Vi anticipo che anche sui cambi di residenza a breve ci sarà una novità, nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione del lavoro. Da oggi, quindi, oltre alla richiesta diretta presso gli sportelli anagrafici e al servizio “Certificati in tabaccheria” si aggiunge SMART ANPR. Potete accedere a SMART ANPR tramite computer oppure tramite cellulare con la app “Smart ANPR”, scaricabile da App Store o Google Play. Sul sito del comune di Ardea e nei link sottostanti potete trovare delle semplici video-presentazioni del servizio ed una semplice guida”.

Pomezia

Parte oggi 25 maggio 2021 il servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso le tabaccherie della Città di Pomezia. Grazie a una convenzione tra il Comune di Pomezia e la Federazione Italiana Tabaccai, da oggi i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici anche presso le tabaccherie aderenti senza recarsi negli uffici comunali.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – dichiara Simone Brini, presidente della Federazione Italiana Tabaccai Provinciale – La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

Sono già 14 le tabaccherie di Pomezia e Torvaianica che hanno aderito. A ritirare il primo certificato anagrafico il Sindaco di Pomezia che si è recato stamattina in una delle attività aderenti.

“Un altro servizio innovativo volto a semplificare l’accesso ai servizi per la cittadinanza – ha detto Zuccalà – Da oggi i cittadini potranno scegliere se recarsi in Anagrafe o in una delle tabaccherie aderenti per ritirare un certificato anagrafico. Con questo nuovo servizio, in collaborazione con Novares, vogliamo da una parte integrare i servizi comunali e dall’altra supportare le attività del nostro territorio, che hanno così la possibilità di diventare una rete civica a servizio dei cittadini”.

Il servizio si aggiunge agli altri già disponibili gratuitamente per i cittadini di Pomezia: l’anagrafe on line https://www.comune.pomezia.rm.it/anagrafe_online, i Servizi demografici accessibili dall’App Municipium https://www.comune.pomezia.rm.it/municipium, la convenzione con i CAF del territorio https://www.comune.pomezia.rm.it/caf_convenzionati

Elenco tabaccherie aderenti e certificati disponibili: www.comune.pomezia.rm.it/anagrafe_tabaccherie Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa.

Nettuno

Dopo il successo del servizio di rilascio dei certificati presso le tabaccherie del territorio, da oggi è possibile scaricare i propri certificati anagrafici anche dal sito internet del Comune di Nettuno nella sezione dedicata, in maniera completamente gratuita utilizzando lo SPID e, inserendo la propria email o Pec si potrà riceverne copia, con timbro digitale, al proprio indirizzo in formato PDF.

Grazie all’intervento di manutenzione straordinaria dei sistemi informatici portato a conclusione ieri pomeriggio, è stato possibile anticipare ad oggi l’inizio del servizio rispetto al 1 giugno come preventivato.

“Ringrazio l’Ufficio Ced per l’ottimo lavoro svolto – dichiara il Vicesindaco Alessandro Mauro – Continua il nostro lavoro per offrire ai cittadini servizi sempre più accessibili. Ottenere i propri certificati non sarà più un problema. Abbiamo messo in campo tre valide opzioni per dare agli utenti le risposte alle loro segnalazioni. Oltre che di persona, infatti, oggi a Nettuno si possono reperire i propri certificati presso le tabaccherie convenzionate del territorio, di persona allo Sportello anagrafe previo appuntamento, e anche online con lo SPID diretta dal sito comunale. Abbiamo fatto tanto per questo delicato settore, ma tanto c’è ancora da fare. Continuiamo a lavorare incessantemente per migliorare ancora i servizi forniti ai cittadini”.

I Certificati scaricabili con lo SPID sono: cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza aire, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia aire, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato di famiglia e stato civile, stato libero.

(Il Faro online)