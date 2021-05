Cerveteri, Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla: il Granarone si tinge di rosso

Cerveteri – Doppia iniziativa dei Volontari di Aism Cerveteri. Dal 30 maggio al 6 Giugno Palazzo comunale illuminato di rosso. Sabato 29 maggio in Piazza Aldo Moro punto solidale di raccolta fondi

“La sclerosi multipla può esordire ad ogni età della vita. Al mondo le persone affette da Sclerosi Multipla sono circa 3 milioni, di cui 600mila in Europa e 126mila in Italia. Attualmente, nonostante il continuo lavoro di medici e ricercatori, non esiste una cura. Per questo, in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, con il Patrocinio del Comune di Cerveteri, già estremamente sensibile alla causa anche grazie ad una mozione approvata in Consiglio comunale, ci saranno due iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi estremamente importanti.

È fondamentale continuare a tenere sempre accesa la luce della speranza, la luce della Ricerca Scientifica”. A dichiararlo sono i Volontari di Aism Cerveteri, che saranno impegnati in attività di sensibilizzazione, promozione e di raccolta fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla.

Dalla sera del 30 maggio fino al 6 giugno, il Palazzo del Granarone, luogo simbolo delle Istituzioni e della cultura di Cerveteri, sarà illuminato di rosso, il colore predominante dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una realtà che da oltre mezzo secolo raccoglie fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla, rappresentandone la terza finanziatrice in assoluto a livello europeo.

Nella giornata di sabato 29 maggio invece, i Volontari Aism Cerveteri saranno in Piazza Aldo Moro con un punto solidale per l’iniziativa “Bentornata Gardensia – Fermiamo la Sclerosi Multipla con un Fiore”. Acquistando una o più piante di Gardenia sarà possibile sostenere la Ricerca Scientifica.

“Dopo il grande successo delle Erbe Aromatiche di Aism in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torniamo in Piazza con una nuova iniziativa di raccolta fondi – dichiarano i Volontari di Aism Cerveteri – sono oramai tanti anni che con tanta passione sosteniamo la causa dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Una grande rete solidale che si alimenta ogni anno sempre di più grazie alla generosità e sensibilità di tanti cittadini e dei commercianti della nostra città, che ci permette di offrire sempre un grande contributo a livello cittadino alla Ricerca Scientifica promossa dall’Associazione. Vi aspettiamo per continuare a dare luce, forza e speranza. Insieme, siamo più forti”.

