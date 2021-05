Covid, in poche ore oltre 15mila prenotazioni per il vaccino J&J nelle farmacie del Lazio

Roma – “Sono state raggiunte le 15mila prenotazioni per effettuare il vaccino J&J nelle farmacie del Lazio. Di queste oltre 10mila su Roma e circa 5mila nelle province, a Viterbo è sold out. Ricordo che stanotte alle 24 partiranno le prenotazioni della fascia di età 43/40 (1978/1981). Presto sarà attivo sistema di prenotazione anche per i medici di medicina generale.” Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.

(Il Faro online)