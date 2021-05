Formia, forzano lo sportello di un’auto per rubare un computer: denunciati

Formia – Hanno forzato lo sportello di un’automobile parcheggiata in un centro commerciale di Formia per rubare un computer al suo interno. Il fatto è accaduto il 4 maggio scorso, ma i due ladri, un 26enne e un 30enne di Napoli, sono stati individuati e denunciati nella giornata di ieri, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

