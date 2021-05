Gigio Donnarumma via dal Milan? Psg, Juventus e Barcellona alla finestra

Milano – Il Milan prende il portiere Mike Maignan. E Gigio Donnarumma? Dove lo porterà Mino Raiola? Juve, Psg e Barcellona vengono indicate come probabili destinazioni. La giostra si accende perché il Milan rompe gli indugi e ingaggia Magnan, 25 anni, fresco campione di Francia con il Lille. L’estremo difensore transalpino si appresta a sostenere le visite mediche con il Milan. Visto il curriculum e viste le cifre dell’affare, è difficile ipotizzare per il nuovo arrivato un ruolo da 12esimo. Appare sempre più scontata, quindi, la partenza di Donnarumma. Il portiere, in scadenza di contratto, è destinato a liberarsi a parametro zero e ad accasarsi in un’altra società. I riflettori si accendono sui movimenti di Raiola, l’agente di Donnarumma. Nelle ultime settimane il portiere è stato accostato a diverse società. Tre, in particolare, le squadre in corsa: la Juve, che potrebbe cedere Wojciech Szczęsny, il Barcellona e il Psg. (fonte Adnkronos)