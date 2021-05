Il Maggio dei libri a Montalto, itinerario dell’amore in Dante in quattro videoclip

Montalto – Anche quest’anno il Comune di Montalto di Castro partecipa al “Maggio dei Libri”, un’importante campagna di promozione alla lettura del Centro per il libro e la lettura (Cepell).

La proposta dell’istituto riguarda il concetto di amore in Dante, di cui quest’anno ricorre il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta. ‘Itinerario dell’amore in Dante’ è il progetto presentato dal Comune di Montalto di Castro: quattro videoclip che descrivono l’amore in Dante e le sue diverse inclinazioni attraverso le vicende di figure emblematiche da lui celebrate nella Divina Commedia. Con Paolo e Francesca, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati e Beatrice, assisteremo alla trasformazione graduale dell’Amore che ‘da amore sensuale arriva fino a Dio’.

Dal 27 al 30 maggio 2021, sulle pagine social istituzionali del Comune di Montalto di Castro, verranno pubblicati i quattro videoclip in cui, in scenari suggestivi del nostro territorio, saranno letti alcuni versi che raccontano le quattro vicende amorose, introdotti dal breve commento della voce narrante di Carlo Alberto Falzetti.

La realizzazione del progetto, coordinato dalla biblioteca comunale, ha visto la partecipazione dei firmatari, attuali e futuri, del Patto locale per la Lettura ovvero Fondazione Solidarietà & Cultura e i ragazzi del CSR Maratonda, il Centro diurno anziani di Montalto di Castro, la libreria Il Bianconiglio e l’associazione musicale MusicArte. I versi di Dante hanno raggiunto luoghi, angoli e panorami del nostro territorio: dal Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci alla spiaggia di Pescia Romana, il Centro Storico di Montalto di Castro e il Complesso Monumentale San Sisto.

“Obiettivi dell’iniziativa sono da una parte fortificare la rete dei diversi attori che sostengono la lettura e contribuiscono alla sua promozione – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi – e dall’altra mostrare come quest’ultima non ha luoghi deputati ma paesaggi che la lettura scopre, riscopre, muta e ne amplifica gli aspetti già di per sé suggestivi. Un contributo – conclude l’assessore – che ha visto la partecipazione di alcune realtà del territorio che hanno accolto il progetto della biblioteca dimostrando collaborazione e spirito di condivisione. A loro vanno i miei ringraziamenti”.

CALENDARIO:

27 maggio 2021 ore 8:00

AMORE IMPOSSIBILE – Paolo e Francesca (Canto V dell’Inferno)

28 maggio 2021 ore 8:00

AMORE DANNATO – Pia de’ Tolomei (Canto V del Purgatorio)

29 maggio 2021 ore 8:00

AMORE DELL’AMORE – Piccarda Donati (Canto III del Paradiso)

30 maggio 2021 ore 8:00

DIO È AMORE – Preghiera a Beatrice (Canto XXXI del Paradiso)