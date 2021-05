Anzio – Si è svolto venerdì scorso il sopralluogo del Vicesindaco di Anzio con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, presso il cantiere del nuovo belvedere sul mare, lungo la litoranea Ardeatina, nelle immediate vicinanze di Via Fanciulla d’Anzio e del Parco Archeologico della Villa di Nerone.

Il Vicesindaco Fontana, insieme ai tecnici comunali ed all’ufficio comunicazione dell’Ente, dopo aver fatto il punto circa lo stato dei lavori dell’importante opera pubblica, si è soffermato sull’importanza di evidenziare, ad opera ultimata, l’antico rapporto tra la Città e l’Italcable, società concessionaria dello Stato italiano per i servizi internazionali di telecomunicazione (telefono, telegrafo, telex e dati) da e per l’Italia, che ad Anzio, dal lontano 1925, aveva una sede operativa, con l’edificio principale oggi inglobato all’interno del Centro Trasmissioni dell’Esercito.

“Come avevo anticipato nei mesi scorsi, – afferma il Vicesindaco, Danilo Fontana – nell’area del novo belvedere sul mare, che sarà ultimato prima dell’inizio della stagione estiva, sarà mantenuta una parte dell’antico muro perimetrale, realizzato negli anni venti dall’Italcable, con il posizionamento di una targa esplicativa, che meglio si è mantenuta nel corso del secolo. Una parte del belvedere è già fruibile ai cittadini, con posti auto attrezzati e con la possibilità di godere dei meravigliosi tramonti della nostra Anzio”.

Insieme al nuovo belvedere sul mare, il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale, della pista ciclabile, di un’area fitness attrezzata a cielo aperto, insieme all’arredo urbano, all’illuminazione artistica, al parcheggio per i veicoli, alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e con la piantumazione di essenze arboree. Si tratta di un intervento importante, pari a circa 1 milione e mezzo di euro, realizzato dall’Amministrazione De Angelis, che completerà il progetto di restyling integrale del lungomare tra Anzio e Lavinio, diventato il luogo preferito dai cittadini per praticare l’attività sportiva all’aperto e per le salutari camminate con vista sul mare di Anzio.

