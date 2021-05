Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Rimarrà in vita fin verso la metà della settimana l’area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale, responsabile del flusso umido mediamente occidentale che da più giorni sta caratterizzando l’andamento del tempo sulle nostre regioni settentrionali e su parte delle centrali. Dopo il passaggio della perturbazione di lunedì dall’Europa sudoccidentale tornerà a rinforzare un campo di alta pressione che cercherà di espandersi verso il Mediterraneo centrale, indebolendo progressivamente la saccatura depressionaria europea e ripristinando condizioni più stabili anche sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche se il tempo non sarà sempre soleggiato e dovremo fare i conti con alcuni temporanei episodi di instabilità. Le regioni centrali ma soprattutto quelle meridionali sono invece già protette da un campo di alta pressione che ha le proprie radici tra il basso Mediterraneo e il Nord Africa, con tempo più soleggiato e molto caldo, ma nei prossimi giorni le correnti nord africane si attenueranno lasciando spazio a quelle più miti trasportate dall’anticiclone in espansione dal comparto iberico. Nel dettaglio:

METEO MARTEDÌ 25 MAGGIO. Saranno le regioni alpine a risentire di una certa instabilità, dovuta a residue infiltrazioni umide ed instabili innescate dalla saccatura sull’Europa centro-settentrionale, con nubi irregolari e rovesci o qualche temporale su Trentino, alto Veneto e Friuli VG, tendenti a sconfinare verso sera alle coste friulane. Meglio invece sulle Alpi occidentali, dove subentreranno rapidamente schiarite via via più ampie. Sul resto d’Italia tempo in gran parte stabile, a parte alcuni addensamenti su Levante Ligure e regioni tirreniche nella prima parte della giornata, in particolare su Toscana e Campania, la sera addensamenti anche su parte dell’Adriatico tra basse Marche e medio-alta Puglia e nuovamente sulla costa campana nonché sulle zone interne dell’alta Toscana. Temperature in lieve diminuzione, ma ancora piuttosto caldo al Sud con punte di 32/33°C in Puglia e Sicilia.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: il tempo migliora con sole prevalente su Toscana, Umbria e Lazio, pur con residua variabilità, specie al mattino e a ridosso di Appennino e nord Toscana, qui con qualche piovasco localizzato ancora non escluso ma in esaurimento. Temperature in calo su Umbria e Lazio, in lieve aumento nei massimi sulla Toscana, ma clima generalmente mite e non caldo durante il giorno; frizzante all’alba con minime anche sotto i 12°C sulle zone interne. Venti fino a moderati occidentali, anche forti sul livornese, con rinforzi pomeridiani soprattutto su coste e Toscana in generale. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì perturbazione in azione sulla Toscana con piogge e rovesci a tratti intensi sui settori settentrionali, mentre tra Umbria e Lazio si avranno precipitazioni al più sporadiche e alternate a momenti assolati. Da martedì e almeno fino a venerdì pressioni medio.-alte favoriranno invece condizioni in prevalenza soleggiate, o al più a tratti parzialmente nuvolose, ma senza precipitazioni rilevanti. Solo su Appennino e Apuane si potranno avere occasionali brevi rovesci. Le temperature saranno in calo martedì, specie tra Umbria e Lazio, a seguire ripresa termica con massime in genere comprese tra 24°C e 28°C. Ventilazione a tratti sostenuta occidentale.

