Mottarone: il dolore del Papa per il disastro della funivia e la trepidazione per il piccolo Etan

Città del Vaticano – Papa Francesco, in un telegramma inviato al Vescovo di Novara, mons. Giulio Brambilla, dà voce al “grande dolore” per la notizia del “drammatico incidente avvenuto presso la funivia Stresa-Mottarone” (leggi qui), esprime ai famigliari delle quattordici vittime “vicinanza e sentito cordoglio” e “trepidazione” per la vicenda delicata del piccolo Etan, unico sopravvissuto alla tragedia.

“Pensando con commozione a tante vite tragicamente spezzate mentre erano immerse nella meraviglia del creato”, Bergoglio assicura “la preghiera per quanti sono scomparsi, per chi li piange e per il piccolo Etan la cui delicata vicenda segue con trepidazione”. Francesco, si legge nel telegramma “partecipa in modo particolare all’afflizione della comunità locale e della diocesi di Novara e si stringe all’amato popolo italiano sgomento per la grave tragedia”.

