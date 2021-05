Nuoto, Simona Quadarella al Polo Natatorio di Ostia si sottopone al vaccino

Ostia – Non solo i cittadini del X Municipio di Roma, ma anche gli azzurri appena tornati da Budapest. I campioni della Nazionale di nuoto che hanno scalato il medagliere agli Europei con 27 medaglie vinte sono pronti a volare a Tokyo (leggi qui).

Ma prima di partecipare alle Olimpiadi, come accordi presi tra il Coni e il Governo, si sottopongono alla vaccinazione. Alcuni di loro lo hanno fatto questa mattina al Polo Natatorio di Ostia. Va a pieno regime la macchina anti Covid al centro federale, che rientra nei luoghi adibiti alla profilassi come messo in progetto tra la Federnuoto e le autorità sanitarie laziali (leggi qui). C’era anche Simona Quadarella. Si è sottoposta anche lei al vaccino. La tricampionessa continentale nei 1500, negli 800 e nei 400 metri (leggi qui), come accadde a Glasgow nel 2018, ha fatto il vaccino per poter partecipare con tranquillità alla sua prima Olimpiade della vita.

(foto@FedernuotoFacebook)

