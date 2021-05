Nuova ciclabile a Passoscuro, sopralluogo di Montino sul lungomare

Fiumicino – “Questa mattina, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e ai tecnici, ho effettuato un sopralluogo a Passoscuro“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Va avanti il cantiere per la nuova pista ciclabile, che passerà sul lungomare, e per la sistemazione delle aree sosta. Stiamo reperendo una serie di nuove aree – spiega – finalizzate ai residenti coinvolti da questa nuova viabilità. Una volta che avremo definito il piano per le aree di sosta, insieme all’assessore Caroccia incontreremo una delegazione di rappresentanti di Passoscuro a cui illustreremo il progetto”.

