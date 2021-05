Fiumicino – “Accogliamo con grande soddisfazione la pulizia del parco pubblico che risultava abbandonato in via Giuseppe Bastianelli (leggi qui)”. Così, in una nota, ViviAmo Fiumicino per il centro studi di Mario Baccini.

“Nei giorni scorsi, – spiega il Comitato – tale parco era completamente impraticabile: i cittadini non potevano portarci i bambini a giocare ed era impossibile anche solo fare una semplice passeggiata. Era soprattutto l’erba alta che rendeva critica la sua praticabilità: con lo sfalcio e la pulizia ora il parco può essere nuovamente riutilizzato.

di 14 Galleria fotografica Pulizia parco via Giuseppe Bastianelli









E’ stato restituito ai residenti ciò che gli spetta di diritto: un spazio pubblico di cui poter usufruire. E vedere che, finalmente, un possibile punto di socializzazione possa tornare alla luce ci riempie di speranza”.

“Ringraziamo chi si è attivato per il lavoro svolto – conclude ViviAmo Fiumicino – e auspichiamo che qualsiasi area verde del nostro territorio che necessiti manutenzione, sia prontamente riqualificata e restituita alla collettività“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino