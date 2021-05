Pomeriggio di sangue a Ladispoli: uomo accoltellato sul lungomare

Ladispoli – Momenti di paura questo pomeriggio sul lungomare di via Regina Elena, a Ladispoli, dove un uomo è rimasto ferito in seguito ad un accoltellamento. Immediato sul posto l’intervento dei Carabinieri della stazione locale che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto. Il ferito, un uomo di quarant’anni, è stato trasferito al Pit di Ladispoli in eliambulanza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli