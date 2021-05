Pomezia, l’azienda Plast adotta uno spazio verde

Fiumicino – Plast, azienda di Pomezia attiva nel settore della selezione e valorizzazione di imballaggi in plastica post-consumo, ha aderito al progetto “Adotta uno spazio verde”, iniziativa rivolta alle imprese del territorio per l’allestimento e la manutenzione di aree verdi collocate all’interno di rotatorie, aiuole spartitraffico e aree a verde pubblico. L’area “adottata” è ubicata in via Laurentina km 25.100.

“Plast, una delle aziende che fa parte della nostra rete Point – ha spiegato la vice Sindaco Simona Morcellini – pochi mesi fa ha ottenuto un riconoscimento importante dalla prestigiosa rivista internazionale “Build” quale “Best Plastic Recycling Talent Manager”. Siamo lieti che una realtà del nostro territorio abbia accolto fin da subito il nostro invito di valorizzare un’area pubblica consolidando il legame tra la Città e chi la vive”.

“Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa del Comune di Pomezia – ha commentato il Presidente di Plast Emilio Innocenzi – ritenendo indispensabile il legame tra azienda e territorio. Ringraziamo l’Amministrazione per l’impegno e l’attenzione nei confronti del tessuto produttivo locale anche in questo periodo di pandemia”.

“Un progetto importante – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – che ci consente di aumentare la qualità e la quantità di verde presente in Città. La rotatoria adottata si trova su via Laurentina, in un punto nevralgico del traffico cittadino. Ringraziamo Plast che se ne sta prendendo cura e che proprio in questi giorni sta piantumando nuove essenze colorate che presto abbelliranno ancor di più l’area”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia