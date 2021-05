Violenza sessuale in treno: 48enne di Minturno finisce in manette

Minturno – I carabinieri di Minturno hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di un 48enne di Minturno. Si tratta di una pena definitiva che arriva a seguito di una serie di reati commessi dall’uomo tra il 2008 e il 2014: una violenza sessuale e diversi furti.

Nel 2014 il 48enne a bordo di un treno ha approfittato di una donna che era addormentata per palparla nelle parti intime mentre si masturbava.

Ma l’uomo tra il 2008 e il 2021 ha anche messo a segno una serie di furti, generalmente di generi alimentari, in diversi centri commerciali.

Il provvedimento arriva come cumulo di pene e prevede che il 48enne debba scontare un anno ed otto mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare nella propria abitazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

