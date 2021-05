A spasso per Ostia di notte nonostante sia un sorvegliato speciale: arrestato

Ostia – La scorsa notte, i Carabinieri, impegnati in uno dei numerosi servizi di controllo del territorio, hanno individuato e riconosciuto in strada un 43enne con precedenti penali, residente in viale Vasco De Gama. L’uomo, nonostante fosse stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, si era allontanato dalla propria abitazione, senza alcun motivo e del tutto incurante delle restrizioni che avrebbe dovuto rispettare. Il malfattore è stato immediatamente arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

