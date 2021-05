Accende un falò sulla spiaggia di Civitavecchia, poi aggredisce i poliziotti: denunciato

Civitavecchia – Durante i servizi svolti nel weekend gli agenti della Polizia di Stato hanno “attenzionato” la zona della movida. Nella serata di sabato un italiano di 19 anni è stato denunciato dagli agenti per resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti sono intervenuti sulla spiaggia antistante il Pirgo dove il giovane aveva deciso di accendere un falò dando fuoco a rami secchi, sterpaglie e detriti trovati sulla spiaggia, davanti a numerosi curiosi che immortalavano la scena con i loro cellulari.

Al loro arrivo i poliziotti sono riusciti a spegnere le fiamme, alimentate anche dal forte vento, con mezzi di fortuna e nonostante l’opposizione del ragazzo che reagiva aggredendo e colpendo gli operatori di Polizia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia