Antonio Conte lascia l’Inter, trovato l’accordo: 7 milioni di buonuscita

Milano – Antonio Conte lascia l’Inter. Si dividono le strade del tecnico e del club. L’allenatore salentino termina con un anno di anticipo la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Le due parti hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. A Conte circa 7 milioni di buonuscita.

La nota del club

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club.