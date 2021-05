Anzio, istituiti i parcheggi rosa gratuiti sul territorio comunale

Anzio – “Sono stati istituiti in questi giorni,come previsto dal regolamento per le aree di sosta a pagamento, i primi parcheggi rosa gratuiti, sul territorio comunale e nei luoghi sensibili, riservati alle donne in stato di gravidanza ed ai neo genitori con bimbi fino ad un anno.

Il progetto rientra nell’ambito del piano di riorganizzazione della viabilità, che ha previsto anche l’istituzione dei percorsi pedonali, nuove aree carico-scarico per i commercianti, i parcheggi per le persone con disabilità, l’implementazione dell’isola pedonale durante la stagione estiva e gli attraversamenti pedonali rialzati, a tutela della pubblica incolumità e della popolazione scolastica. Si tratta di un ulteriore passo avanti di civiltà, per andare incontro alle esigenze delle famiglie”.

Lo ha affermato l’Assessore alla pianificazione del territorio dell’Amministrazione De Angelis, Gianluca Mazzi, in riferimento all’istituzione dei parcheggi rosa sul territorio comunale di Anzio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio