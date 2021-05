Ciclabile a Passoscuro, Severini: “L’Amministrazione ascolti la voce dei cittadini”

Fiumicino – “Il progetto della nuova viabilità per permettere la realizzazione della pista ciclabile a Passoscuro non sembra fermarsi e i residenti proprio non ci stanno: dopo il sopralluogo del Sindaco sul lungomare (leggi qui) e l’annuncio che i lavori proseguiranno, i cittadini mi stanno sommergendo di telefonate e di segnalazioni per ribadire la loro ferma contrarietà“. A dichiararlo in una nota, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Dopo il sit-in di protesta (leggi qui), – spiega il Capogruppo – eravamo rimasti che bisognava rivedere le scelte: se fare la ciclabile o rimandarla a quando si sarebbe sistemato il ponticello ciclo pedonale di Passoscuro-Maccarese e identificato un piano parcheggi idoneo, per evitare la paralisi della viabilità.

Ciò nonostante, sembra che la voce dei cittadini sia rimasta inascoltata. Nel rispetto della democrazia e della cittadinanza, sarebbe opportuno che l’Amministrazione prima si confronti con i residenti, ascoltando le loro richieste, e poi inizi a fare i lavori. In fondo i cittadini chiedono soltanto questo: essere ascoltati.

Che l’Amministrazione debba andare avanti con un cronoprogramma ci sta, ma sarebbe opportuno sentire le proposte dei cittadini, fatte da una delegazione in loro rappresentanza, in modo da valutare le varie opzioni prima di prendere una decisione e metterla in atto”.

“In ogni caso, – conclude Severini – io resterò al fianco dei cittadini in questa critica situazione e vigilerò affinché le loro istanze vengano finalmente accolte”.

