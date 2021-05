Civitavecchia, multato perché non indossa la mascherina: si ribella e prende a calci la volante

Civitavecchia – Viene fermato dalla Polizia perché non indossa la mascherina e per ripicca, di nascosto, prende a calci la volante parcheggiata. Il giovane, nato in Romania ma residente a Civitavecchia, è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, per danneggiamento aggravato.

Il ragazzo era stato controllato, identificato e sanzionato nella serata di domenica, poiché non indossava la mascherina di protezione come previsto dalla normativa anti Covid. Successivamente gli agenti si sono accorti che uno dei veicoli di servizio, parcheggiati lungo il perimetro del Commissariato di viale della Vittoria, era stato danneggiato ed aveva uno degli specchietti retrovisori penzolante.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza della struttura gli agenti verificavano che il danneggiamento era avvenuto poco dopo le 20 ad opera di un ragazzo, ben riconoscibile nelle immagini che, con violenza sferrava un calcio contro il veicolo colpendo lo specchietto.

Dal confronto con le immagini della Polizia Scientifica effettuate durante lo svolgimento del servizio gli investigatori hanno riconosciuto il giovane, già identificato poiché sanzionato poco prima, denunciandolo in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

