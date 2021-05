Dal Comune di Anzio 300mila euro per il nuovo manto stradale in città: ecco dove

Anzio – Prosegue senza sosta l’intensa attività amministrativa dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per la l’ammodernamento e la riqualificazione del territorio.

Nei giorni scorsi, in Giunta, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del nuovo manto stradale, con lo stanziamento di 300.000 euro, per Piazza della Pace, Piazza C. Battisti, Via Andromaca, tratto Via Corradino di Svevia, Via Telemaco, Via Nausica, Via Colle Palatino, Via Anteo, Via del Teatro Romano, Via Ardea, Via Elettra e traversa di Via Roma.

“Si tratta soltanto di un primo lotto di interventi, per la sistemazione delle strade comunali, – comunica il Vicesindaco di Anzio, con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – al quale seguirà l’approvazione dei progetti per le altre vie cittadine che necessitano di manutenzione straordinaria. I cantieri, ultimate le procedure di gara, saranno aperti al termine della stagione estiva. Insieme al completamento delle opere in corso, stiamo lavorando alla programmazione dei lavori che partiranno in autunno ed alla riqualificazione dei quartieri del territorio”.

