“Dammi tutto o ti ammazzo”, tenta una rapina in un ipermercato di Nettuno: arrestata

Nettuno – Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri a Nettuno, dove una donna incensurata di 25 anni è entrata nell’ipermercato Panorama di via La Malfa tentando una rapina.

La donna è entrata nel locale intorno alle 14:20 coperta con un cappuccio, occhiali da sole e mascherina chirurgica. Si è recata dalla cassiera e l’ha minacciata puntandole un coltello di 30 centimetri sulla pancia, esclamando: “Dammi tutto o ti ammazzo”.

Le urla della cassiera hanno allarmato le persone presenti, che hanno immediatamente inviato una segnalazione al 112. I Carabinieri sono intervenuti in pochi minuti sul luogo con due automobili. La 25enne alla vista dei militari ha poggiato per terra il coltello e si è consegnata per l’arresto.

