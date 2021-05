Dl Semplificazione, Lombardi: “Al lavoro per la verifica sulle autorizzazioni”

Regione Lazio – Apprendo da alcune fonti di stampa che nelle prime bozze del Dl Semplificazioni sarebbe spuntata l’ipotesi di una norma che potrebbe compromettere per le Regioni la possibilità di incidere sui processi autorizzativi relativi ai progetti da realizzare sul rispettivo territorio, quali ad esempio, nel caso della Regione Lazio, quello di riconversione energetica della centrale Enel di Civitavecchia, in provincia di Roma”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

“Fermo restando che, nel frattempo, – spiega l’Assessore – ho già dato mandato al mio staff di contattare gli uffici competenti per verificare se queste indiscrezioni siano fondate o meno, non posso che auspicare in linea generale una formula del provvedimento che coniughi le necessità di semplificazione con quella di garantire la più ampia partecipazione possibile degli Enti locali e delle comunità interessate dai progetti di impianti sul proprio territorio con i quali si va ad incidere, il più delle volte, sull’indirizzo che più in generale si intende dare alla propria politica di sviluppo”.

