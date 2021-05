Fiumicino, aggressione al ristorante: uomo colpito alla testa con una bottiglia di vetro

Fiumicino – Paura in un ristorante di Fiumicino, dove un uomo ha colpito una persona alla testa con una bottiglia. I Carabinieri, al termine di una rapidissima attività investigativa hanno identificato il responsabile della violenta aggressione.

Nei fatti, i militari sono intervenuti, nella serata di ieri, presso l’ospedale Grassi di Ostia, dove era stato poco prima ricoverato un uomo per una grave ferita alla testa. I Carabinieri hanno accertato che la vittima era stata colpita con una bottiglia mentre si trovava all’interno di un ristorante di Fiumicino, per motivi in corso di accertamento.

I Carabinieri, recatisi sul posto, hanno escusso le persone presenti e individuato in breve tempo l’aggressore. L’uomo, rintracciato presso la propria abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, è stato denunciato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

