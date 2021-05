Fiumicino, staccano un cartello stradale e distruggono le auto parcheggiate

Fiumicino – Ubriachi in strada staccano un cartello stradale e distruggono le auto parcheggiate. E’ successo a Fiumicino, dove la scorsa notte i Carabinieri nel transitare lungo la locale via Silvi Marina, hanno intercettato 2 uomini che, in stato di alterazione e brandendo un palo della segnaletica stradale, stavano danneggiando una vettura in sosta.

I militari, prontamente intervenuti, nonostante le minacce rivoltegli dai violenti li hanno bloccati e disarmati. Gli esagitati, dopo essere stati riportati alla calma ed identificati, sono stati denunciati per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

