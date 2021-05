Lavaggio divani a domicilio Verona

Il lavaggio e la sanificazione a vapore secco a 180° del divano include diverse fasi che hanno come obiettivo la completa sterilizzazione e igienizzazione di ogni suo componente. Il metodo di pulizia professionale di Super Wash Italia per i divani si svolge attraverso alcune fasi La prima fase comprende l’aspirazione, il lavaggio a vapore di tutto il divano e successivamente l’applicazione di detergenti ecologici che non danneggiano il tessuto Il trattamento anti-acaro e anti-batterico eseguito con il vapore a 180° elimina al 99% la carica batterica presente nel tessuto. Questo speciale trattamento, particolarmente indicato per chi soffre di allergie, elimina anche qualsiasi macchia sia presente nel tessuto Il risultato è eccellente anche per la pulizia di divani in pelle. Infatti, il vapore ad alta temperatura favorisce la completa eliminazione del grasso e dello sporco che si concentrano anche sui materiali in pelle Trattiamo ogni tipo di divano e ogni tipo di materiale con il massimo della cura e dell’efficienza e nessuna macchia è troppo sporca per noi! Rivolgiti a Super Wash Italia per un lavaggio e una pulizia professionale per i tuoi divani in pelle o in tessuto, che potrai comodamente ricevere a domicilio in tutta la Capitale

Igienizzazione e sanificazione dopo lavaggio divani Verona

Oltre al lavaggio e la sanificazione dei divani, ci sono altri servizi che ti proponiamo per la cura e la pulizia della tua casa a Verona Lavaggio materassi anti acaro Lavaggio e pulizia tappeti Pulizia Appartamenti Pulizia Tende da Sole Costo del servizio Vuoi ricevere maggiori informazioni o un preventivo gratuito per il lavaggio a domicilio dei divani? Utilizza il form qui sotto per contattarci via mail, o in alternativa, chiamaci al telefono per saperne di più! Il trattamento di sanificazione con vapore a 180 gradi ed ozono è indicato per sterilizzare la casa e quindi tutti gli ambienti dove in genere si trascorre la maggior parte della giornata Tutto ciò che si trova negli ambienti, dai divani ai tappeti ai materassi e ogni altro elemento viene sanificato con il trattamento di vapore a 180° che renderà l’ambiente privo di qualsiasi carica batterica. Infatti, grazie al trattamento anti acaro prodotto dalle attrezzature all’avanguardia e professionali esercita un’azione sterilizzante e al tempo stesso lascia la zona del lavaggio completamente asciutta Con questo sistema ogni operazione può essere svolta tranquillamente anche in spazi piccoli senza lasciare alcuna traccia di sporco sul pavimento La ditta è specializzata nel lavaggio a vapore a domicilio. Utilizziamo il vapore perché, a differenza dei tradizionali metodi che danno SOLO un risultato superficiale, puntiamo tutto sul miglior risultato possibile.

Macchinari adeguati per ogni operazione di lavaggio Verona

Grazie ai nostri potenti macchinari, l’acqua portata a 160°, genera un vapore secco che, erogato sulle superfici, uccide acari, germi, virus e batteri, elimina i cattivi odori, garantisce l’igiene di un’aria più sana e libera dalla polvere. Le alte temperature, danno al vapore un forte potere sgrassante, con il vantaggio di avere superfici più pulite e più a lungo. Lo stato gassoso moltiplica il volume e la forza pulente, garantendo tra l’altro un enorme risparmio di acqua. Con il metodo a vapore è possibile raggiungere ogni angolo, anche il più nascosto, che sarebbe impossibile da pulire con i metodi tradizionali. La combinazione a detergenti ecocompatibili e biodegradabili, rendono il nostro sistema a vapore perfettamente ecologico e rispettoso per l’ambiente. Inoltre non si producono acque reflue inquinanti da scaricare, ed è per questo che i nostri servizi possono essere eseguiti a domicilio senza problemi. La ditta è anche rivenditore autorizzato di “generatori di vapore” e relativi accessori, si avvale di tecnici specializzati per poter prestare tutti i servizi post-vendita e garantire assistenza tecnica immediata.