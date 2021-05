Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Rimarrà in vita fin verso la metà della settimana l’area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale, responsabile del flusso umido mediamente occidentale che da giorni caratterizza l’andamento del tempo sulle nostre regioni del Nord e su parte di quelle del Centro. Dopo la perturbazione di lunedì però dall’Europa sudoccidentale torna a rinforzare un campo di alta pressione che cercherà di espandersi verso il Mediterraneo centrale, indebolendo progressivamente la saccatura depressionaria europea e ripristinando condizioni più stabili anche sull’Italia centro-settentrionale, anche se il tempo non sarà sempre soleggiato e dovremo fare i conti con alcuni temporanei episodi di instabilità più che altro in prossimità dei rilievi alpini. Le regioni meridionali risultano invece già protette da un campo di alta pressione che ha le proprie radici tra il basso Mediterraneo e il Nord Africa, con tempo più soleggiato e ancora caldo, ma nei prossimi giorni le correnti nord africane si attenueranno lasciando spazio a quelle più miti trasportate dall’anticiclone in espansione dal comparto iberico, seppur con alcune insidie in Sicilia.

METEO MERCOLEDÌ 26 MAGGIO. Condizioni più stabili su tutta Italia con cieli in gran parte poco nuvolosi, salvo ancora un po’ di variabilità diurna sull’arco alpino, specie sui settori orientali, anche se senza più fenomeni di rilievo. Da segnalare inoltre alcuni annuvolamenti sparsi su Val Padana orientale e regioni adriatiche verso sera, ma del tutto innocui. Temperature senza variazioni di rilievo, se non qualche grado in più in Sardegna e locali lievi diminuzioni all’estremo Sud.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: pressioni medio-alte favoriscono una giornata stabile e in prevalenza soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con qualche innocua nube sparsa sulle aree appenniniche. Addensamenti a tratti più consistenti sul basso Lazio, specie a ridosso dell’Appennino, ma senza particolari precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore ascesa nei massimi, con clima diurno gradevole e non particolarmente caldo; minime invece ancora frizzanti, anche sotto i 10-12°C sulle zone interne. Venti deboli o a tratti moderati a regime di brezza. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Almeno fino a venerdì pressioni atmosferiche medio-alte favoriranno condizioni in prevalenza soleggiate sulle regioni del medio Tirreno, al più a tratti parzialmente nuvolose sulle aree interne, ma senza precipitazioni. Qualche addensamento diurno in più lungo le aree appenniniche Toscane e Laziali, con possibili associati brevi ed isolati spunti piovosi. Le temperature saranno in graduale aumento specie nelle massime, con clima più caldo ma non eccessivamente; valori diurni compresi tra 24°C e 28°C con picchi di 28-30°C tra venerdì e sabato. Ventilazione a tratti moderata occidentale. Tendenza ad un weekend complessivamente soleggiato, con qualche nube sparsa in più e locali addensamenti lungo l’Appennino associati a brevi rovesci.

Fonte: 3B Meteo