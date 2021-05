Nasce la “Federazione di Centro”, aperta alle associazioni, movimenti e partiti di Anzio

Anzio – Energie per Anzio e il Movimento Politico PdP si sono uniti nella “Federazione di Centro”, aperta a tutte le associazioni, movimenti e partiti.

“Stiamo lavorando per la formazione di un progetto politico con un programma che verrà scritto nei

prossimi mesi durante gli incontri che verranno organizzati con i cittadini nei vari quartieri della città”, si legge in una nota stampa dei due Movimenti.

“Questo progetto – concludono – è aperto a tutti quei cittadini che vorranno contribuire in prima persona a costruire una nuova idea di città e che si vogliono impegnare anche in prima persona”.

