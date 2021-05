Ostia, clochard semina il panico nel piazzale della stazione Lido Centro: denunciato

Ostia – I Carabinieri della Stazione di Ostia, impegnati unitamente a personale del 187° Reggimento “Folgore” nell’operazione “strade sicure”, hanno individuato un uomo che, in evidente stato di alterazione, si aggirava nel piazzale prospicente la fermata metropolitana “Lido Centro” creando disturbo alle altre persone presenti. I militari hanno prontamente fermato l’esagitato che, nel tentativo di evitare il controllo, ha rivolto nei loro confronti frasi minacciose e oltraggiose. Il malfattore è stato prontamente boccato e riportato alla calma, anche con l’ausilio di personale sanitario, fatto intervenire sul posto. Il fermato, un 37enne senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, è stato infine denunciato alla Procura della Repubblica di Roma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio