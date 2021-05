Ostia, è ai domiciliari ma continua a confezionale la droga in casa: denunciato 22enne

Ostia – Ad Ostia, nel corso di uno dei vari controlli sui soggetti sottoposti a misure restrittive, i Carabinieri hanno avuto il sospetto che ci fosse “qualcosa che non andava” quando hanno proceduto alle verifiche di un 22enne estremamente nervoso, ristretto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. La successiva attività di perquisizione posta in essere nei locali dell’abitazione per dipanare ogni dubbio dei militari, ha consentito di rinvenire e sequestrare numerose dosi di hashish, vario materiale per la pesa ed il confezionamento della droga e un proiettile cal.38 special, illegalmente detenuto. Il malfattore è stato immediatamente denunciato al Tribunale di Roma, in attesa delle ulteriori decisioni della competente Magistratura.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

