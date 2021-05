Pomezia, controlli serrati contro l’abbandono dei rifiuti

Pomezia – Prosegue l’attività di monitoraggio del territorio e contrasto all’abbandono dei rifiuti a Pomezia. Grazie al sistema di videosorveglianza che vigila su punti strategici della Città sono stati individuati e sanzionati 150 abbandoni nel 2020 e già 67 nei primi 4 mesi del 2021.

“Un’attività quotidiana che mira a individuare chi ancora oggi abbandona sacchi di rifiuti in strada – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Il servizio di raccolta porta a porta a Pomezia è puntuale ed efficiente, le isole ecologiche di Pomezia e Torvaianica operano a pieno ritmo, sul litorale ci sono le ecostazioni per i proprietari di seconde case, è possibile prenotare il ritiro ingombranti a domicilio: è inaccettabile che ci siano ancora persone che utilizzano le strade come cassonetti. A questi incivili voglio ricordare che non rimarranno impuniti”.

