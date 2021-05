Semaforo a via Trincea delle Frasche, Anas: “Il parere del Comune è ancora negativo”

Fiumicino – Sul semaforo di via Trincea della Frasche, a Fiumicino, persiste il “parere negativo del Comune”. Lo fa sapere Anas rispondendo al presidente del Comitato Spontaneo Isola Sacra, che ha postato sui social la risposta della stessa società che gestisce la strada: “Le comunichiamo che i new jersey sono stati posizionati, in accordo con il Comune di Fiumicino, per dare fluidità alla circolazione sul tratto della S.S. 296 interessato dalle problematiche relative ai due principali ponti presenti (Ponte della Scafa e Viadotto dell’Aeroporto). Problematiche che a tutt’oggi ancora persistono. Interpellato in merito all’apertura dei varchi, il Comune di Fiumicino ha confermato il parere negativo”.

