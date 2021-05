Trent’anni della Convenzione sui diritti dell’Infanzia, la Garante: “Il 5 giugno ricordiamo la ratifica”

Fiumicino – “Domani, 27 maggio 2021, ricorre il trentesimo anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che era stata approvata dall’ Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989″. Così, in nota, Antonella Maucioni garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune.

“Si tratta del primo strumento internazionale vincolante – spiega la Garante – sui diritti delle persone di minore età ed include tutte le fattispecie dei diritti umani, tra cui quelli civili, culturali, economici, politici e sociali. La Convenzione ha ricevuto un consenso senza precedenti – ne sono infatti contraenti 196 Stati , pressoché l’intera comunità internazionale – ed è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti contribuendo a cambiare la percezione relativa all’infanzia e all’adolescenza e garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo.

Con la Convenzione, infatti, si è determinata una rottura con il passato e si sono gettate solide basi per costruire una “nuova” identità del minorenne che diventa nuovo soggetto di diritto, attivo, partecipe, che va ascoltato, informato e rispettato. Ricordare questa data deve significare per tutti noi e per il nostro Comune una precisa assunzione di responsabilità per ribadire l’importanza e la centralità dei bambini, delle bambine e degli adolescenti nella nostra Comunità”.

Per festeggiare questi importanti 30 anni , la Garante Antonella Maucioni aderisce all’iniziativa promossa dalla BdP di Maccarese “ Lunga vita ai Diritti” e prevista per il pomeriggio del 5 giugno presso la corte della Casa della Partecipazione in Via del Buttero a Maccarese.